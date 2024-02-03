Geleneksel bir tarife dayanan bu çorba, kuzu kellesi ve paçası ile hazırlanmaktadır. Özellikle kış aylarında tercih edilen kelle paça çorbası tarifini sizler için derledik. Peki, kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça tarifi için malzemeler neler?

İşte kelle paça çorbası tarifi…

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

- 1 adet kuzu kellesi

- 1 adet kuzu paçası

- 1 su bardağı pirinç veya arpa şehriye (isteğe bağlı)

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı yoğurt

- 3 diş sarımsak

- Tuz, karabiber, pul biber

KELLE PAÇA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kelle ve paçayı iyice yıkayın. Büyük bir tencereye kelle ve paçayı koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayan suyu süzün ve kelle-paçayı tekrar yıkayın. Temiz bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Kelle-paça kaynamaya başladığında, üzerinde biriken köpükleri kaşıkla alın. Ardından ateşi kısın ve yaklaşık 4-5 saat kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin. Kelle eti iyice haşlandığında kemiklerden ayrılmalıdır.

Haşlanan kelle ve paça etini bir kaba alın. Etleri kemiklerinden ayırın ve küçük parçalara doğrayın.

Ayrı bir tavada unu kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun. Un hafifçe renk alınca üzerine su ekleyerek karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynayan una yoğurdu yavaşça ekleyerek karıştırın. Ardından haşlanmış kelle ve paça etini ekleyin.

Çorbayı bir süre kaynatın ve ardından pirinç veya arpa şehriyeyi ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyerek çorbayı tatlandırın.

Çorba istenilen kıvama geldiğinde ocaktan alın. Sarımsakları ezerek yoğurtla karıştırın ve çorbanın üzerine ekleyin.