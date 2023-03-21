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Kellikteki ölümcül tehlike ortaya çıktı

Uzmanların kelliğin kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:53
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Kellikteki ölümcül tehlike ortaya çıktı

Kellikteki ölümcül tehlike ortaya çıktı
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CNN Türk’te yer alan habere göre; Sağlık uzmanları, hem kardiyovasküler hastalık hem de erken saç dökülmesi öyküsü olan erkekler için dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olan kalp hastalıklarının tedavisi hayati önem taşıdığı bildirildi. Birçok insan kalp hastası olduğunun farkına bile varmadan hayatını kaybettiğinin altı çizildi. Bu durumun önüne geçmek için kalp hastalıklarının belirtileri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Araştırmalara göre, saç dökülmesi dolaşım kaybı anlamına gelebilir ve üst arka başın kelleşmesi ile kardiyovasküler hastalık arasında yüksek bir korelasyon vardır. 

Tokyo Üniversitesi'nde daha önce yapılan bir araştırmaya göre, bir erkeğin saç çizgisi kalp hastalığı riskinin bir göstergesi olabileceği bildirildi. Araştırma, yaklaşık 37.000 katılımcıyla yapılan çoklu anketlerin entegre bir analizini içeriyordu. Şiddetli erkek tipi kellikten muzdarip erkeklerin koroner kalp hastalığı için diğerlerine kıyasla %32 daha yüksek risk taşıdığı bulundu.

ERKEK HORMONU DUYARLILIĞI KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Tayvan'daki Joyful HAN Çin Tıbbı Kliniğinde geleneksel Çin tıbbı doktoru olan Chen Hsin Hung, kel insanlarda artan koroner kalp hastalığı riskinin nedenlerinin insülin direnci, diyabet, kronik inflamasyon veya erkek hormonu duyarlılığı ile ilgili olabileceğine inanıyor. Ancak, daha kesin bir cevap için daha fazla araştırma gereklidir.

SAÇ ÇİZGİSİ GERİLEYENLERİN RİSKİ ÇOK DAHA YÜKSEK

Ayrıca, androgenetik alopesiden muzdarip erkeklerin koroner kalp hastalığı riskinin yüksek olduğu ve en şiddetli kellik vakalarında %48'lik bir artış olduğu bulundu. Alopesi ile birlikte alnında saç çizgisi gerileyenlerde koroner kalp hastalığı riski %69 gibi büyük bir artış gösterdi.

KALP HASTALIĞINDA DAHA AZ BİLİNEN DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp hastalığı riskinin artması söz konusu olduğunda olası kırmızı bayraklar şunları içerir: Cinsel işlev bozukluğu Uyku apnesi Sert plastik yiyecek ve içecek kaplarının yüksek tüketimi Evlilik stresi.

KALP HASTALIKLARININ RİSK FAKTÖRLERİ

"Diyabet, ailede koroner hastalık öyküsü, sigara içme, hareketsiz yaşam tarzı, yüksek kolesterol düzeyleri ve yüksek tansiyon gibi klasik risk faktörleri, kardiyovasküler hastalıkların büyük çoğunluğundan sorumludur.

SAÇIN YENİDEN BÜYÜMESİ NASIL ARTIRILIR?

Bir kişinin saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olacak diyet söz konusu olduğunda Chen, şekerleme, gazlı içecek ve alkol miktarını azaltmayı tavsiye ediyor. Ayrıca saç köklerinin büyümesini desteklemeye yardımcı olduğu söylenen daha koyu sebzeler ve protein eklemeyi öneriyor. Diğer yaşam tarzı alışkanlıkları arasında yeterince uyumak, sigarayı bırakmak ve daha dikkatli teknikler uygulayarak ve yeterince egzersiz yaparak yaşamınızdaki stres miktarını azaltmak yer alıyor.

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