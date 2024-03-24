Kem söz kalp akçe sahibinindir atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kem söz kalp akçe sahibinindir atasözünün anlamı nedir?
Kem söz kalp akçe sahibinindir atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kem söz kalp akçe sahibinindir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin çok kırıcı ve kötü sözler sarf etmesinin, aslında söyleyen kişinin kendi karakterini ve kişiliğini yansıttığını ifade ettiğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Bir kişinin kullandığı dil ve sözler, kendi düşünce ve hislerini, kalbinin temizliğini veya kötülüğünü ortaya koymaktadır.

KEM SÖZ KALP AKÇE SAHİBİNİNDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Boş yere ona aldanıp canını sıkma, kem söz kalp akçe sahibinindir"

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