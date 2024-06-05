Kemal Doğulu: Tefeciler kafama silah dayadı

Modacı ve DJ Kemal Doğulu, eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Önceden ifade işlemlerini tamamladığını belirten Doğulu, hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenince polis ekipleri eşliğinde davanın görüleceği adliyeye geldi.

‘’DAHA ÖNCE HİÇ ADLİYE YÜZÜ GÖRMEDİM’’

Duruşmada kendini savunan Doğulu, daha önce bu sektörde olduğu halde hiç adliye yüzü görmediğini, bu yüzden ifade işlemlerimin bittiğini sandığını ancak durumun öyle olmadığını öğrendiğini ifade etti.

“ESKİ MENAJERİM BENİ DOLANDIRDI”

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini söyleyen Doğulu, ‘söz konusu paylaşımı yapan kişinin kendisi olduğunu bir dönem menajerliğini yapan şahsın kendisini dolandırdığını, menajerin kendisi dışında sponsorunu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarını dolandırdığını da öğrendiğini söyledi.

‘’TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADI”

Menajerinin yaptığı bu eylemlere sinirlendiğini belirten Doğulu, “Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım” ifadelerini kullandı.