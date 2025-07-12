Kemal Kılıçdaroğlu 2 önemli ismi ziyaret edecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Karalar ve Kavala'yı ziyaret etmek için Silivri'ye gidiyor.
Ziyareti, Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Dikkat çeken açıklama
X hesabından paylaşım yapan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) July 12, 2025