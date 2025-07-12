Kemal Kılıçdaroğlu 2 önemli ismi ziyaret edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu 2 önemli ismi ziyaret edecek

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Osman Kavala’yı ziyaret edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, Karalar ve Kavala'yı ziyaret etmek için Silivri'ye gidiyor.

Ziyareti, Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.

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X hesabından paylaşım yapan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’yı Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

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