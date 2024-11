Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi sözleriyle tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine hakaret" suçundan hakim karşısına çıktığı davadaki savunmasıyla gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun savunmasını partisinin grup toplantısında eleştirdi.

"CHP’NİN DEVRİK GENEL BAŞKANI"

"Geçtiğimiz hafta CHP’nin devrik genel başkanının mahkeme salonunda savurduğu hakaretler, Türkiye’nin 14-28 Mayıs seçimlerinde nasıl büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü bir kez daha ortaya koymuştur” diyen Erdoğan, “Bugün de seçim ve kurultay kaybetmenin öfkesiyle sağa sola sataşması, Cumhur İttifakı’yla birlikte eski ittifak ortaklarına da edepsizce saldırması, hançer siyasetinin bunların genlerine işlediğinin apaçık ispatıdır" ifadelerini kullandı.

"SANA TEKRAR SORUYORUM"

Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu ise sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Bak Erdoğan, şaibeli bir seçimle Cumhurbaşkanı seçildiğini söylemiyorsun. Sorduklarıma cevap veremiyorsun, iki gündür lafı evirip çevirip bir şeyler geveliyorsun. Sen ne dersen de! Ben hırsıza hırsız derim.

Bak, senin cümleni yazıyorum ve sana tekrar soruyorum: "Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemiştir! Zenginleştin mi? Haram yedin mi? Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin."

'PİŞMAN DEĞİLİM' SAVUNMASI

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan açılan davanın ilk duruşması 22 Kasım'da görülmüştü.

Kılıçdaroğlu savunmasında şunları söyledi:

Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman ve her adımımda fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, onlara sadakatten hiç ayrılmadım.

Devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak, 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen 'milliyetçi ve vatansever' diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım hata ettim. Evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım. Milletimizi ikna edemedim. Sahte videolar ile sahtekarlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim.

Herkes bilsin ki bu aziz millete tarih önünde son vazifemi yerine getireceğim. Bu benim namus borcum ve son yürüyüşümdür.

Buradan milyonlar adına sesleniyorum. Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kuvvacı kahramanlara selam olsun. Devletin bekası milletin salahiyeti için canını hiçbir zaman sakınmamış bütün vatanseverlere, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenlere, yurtdışına çıkmış ama geri döneceklerine inandığım 300 bin gencimize, ulusal kurtuluşumuza, güzel ve aydınlık günlere selam olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.