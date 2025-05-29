Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti! İki isim hakkında suç duyurusu...

CHP’nin kurultay iptal davasına ilişkin, çarpıcı iddialarda bulunan gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar'a eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dava açıldı. Gerçek Gündem’den Murat Beyaz’ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

KURULTAY İPTAL DAVASI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38’inci olağan kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı açılan dava Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti. Dün ise duruşmanın ikincisi yapılmıştı. Heyet, CHP’den 4-5 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan parti tüzüğünü istedi. Ayrıca Ankara başsavcılığının soruşturmadaki son durumu bildirmesi istendi. Bir sonraki duruşma 30 Haziran günü saat 10.00’da görülecek.

MENGÜ’DEN ÇARPICI KILIÇDAROĞLU İDDİASI

Karar sonrası gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu ve dava sürecine ilişkin bomba iddialara yer verdi. Mengü, "Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu şöyle yorumlayanlar oldu, "Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için' ancak benim anladığım tam tersiymiş. Benim Ankara'dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, "Kemal Bey gelir, burada ifade verir ve 'Olur mu öyle şey CHP'de yolsuzluk olabilir mi?. Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır. Kabul etmiyorum' derse bu dosyayı kapatırız" demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş" demişti.

GÜRSUNAR: YÜZÜNE TÜKÜRÜLMELİDİR

Gülsunar, Mengü'nün Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarının yer aldığı videoyu alıntılayarak, "Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında 'hakarete varan' ifadeler kullandığı iddiasıyla akademisyen ve yazar Dr. Emrah Gülsunar, ve gazeteci Nevşin Mengü için harekete geçti. Gerçek Gündem’den Murat Beyaz’ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iki gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna ilişkin dilekçe verdi.