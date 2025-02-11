Kemal Kılıçdaroğlu için ajan suçlaması! 'Şaibeli' kurultay iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma açmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi, soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verecek. Soruşturmaya ilişkin Fatih Altaylı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı, “CHP ne zaman gündem üstünlüğünü ele geçirse Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girdiğini hep gördük. 2022 yılından beridir boşu boşuna ‘Kemal Kılıçdaroğlu AKP ajanıdır’ demiyorum” dedi.

ALTAYLI: KEMAL KILIÇDAROĞLU AKP AJANIDIR

Gazeteci Fatih Altaylı, Başsavcılığın CHP kurultayı hakkında "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları nedeniyle soruşturma açmasına ilişkin YouTube kanalında çarpıcı yorumda bulundu. Altaylı, “CHP ne zaman gündem üstünlüğünü ele geçirse Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girdiğini hep gördük. 2022 yılından beridir boşu boşuna ‘Kemal Kılıçdaroğlu AKP ajanıdır’ demiyorum. Çevresinin ‘AKP ajanları tarafından çevrildiğini düşünüyordum, ama artık fikrim daha net oldu. Ben kendisinin AKP’ye çalıştığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SERT YANIT VERMİŞTİ

Fatih Altaylı geçmiş dönemlerde de Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ve “AK Parti’nin adamı” açıklamasında bulunmuştu. Altaylı ya Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi X'te Altaylı için ağır sözler gelmişti. 'Merkepler Adam Olur, Sen Adam Olmazsın'' başlığıyla yapılan açıklamada, “Güç, Fetö terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup yalakalık yapan Kepaze. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, Çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken "Ne yapabilirdim" diyen, Yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, Onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir Çukursun. Gezideki tutumunu da unutmadım!” demişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği kurultay hakkında soruşturma başlattı.

CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddialarını araştıracak olan başsavcılık, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olarak seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda görev alan parti yetkililerini dinleyecek.

Kurultayda, Özgür Özel'e karşı yarışı kaybeden bir önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi, soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verecek.

812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.