Kemal Kılıçdaroğlu yeniden "partiyi kayyuma bırakmam" dedi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini Medya ombudsmanı Faruk Bildirici’ye bozdu. Bildirici, Birgün gazetesindeki bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu yazdığı eleştiri yazısına karşın verdiği cevabı yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.” dedi.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonların ardından bir de kurultay davası üstüne geldi. Kurultay davasında son olarak erteleme kararı çıkmıştı. Dava 24 Ekim’de kurultay davası görülecek. Davada ise ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda partiye kayyum getirilecek.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BİLDİRİCİ’YE BOZDU

CHP kurultay davası tartışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun, kendisi hakkında “yakın çevresi”ne dayanarak ve “kulis” olarak yapılan haber ve yorumlardan şikâyet etmesine geçtiğimiz günlerde Medya ombudsmanı Faruk Bildirici’den eleştiri gelmişti. Bildirici, “Kılıçdaroğlu, gazetecilerin önüne çıkıp soruları yanıtlasa ‘yakın çevre’ ve ‘kulis’ haberlerini yalanlamakla uğraşmasına gerek kalmaz; gazeteciler kaynağından bilgi almış olurdu” demişti.

“PARTİMİZİ KAYYUMA BIRAKAMAYIZ”

Bildirici eleştiri yazısına Kılıçdaroğlu, tarafından yanıt geldiğini bugünkü yazısında dile getirdi. Kılıçdaroğlu şu yanıtı gönderdi:

“24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu ‘Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.’ Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum. Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyuma bırakamayız” sözünden kasıt;

‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi. Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için sizin şahsınızda herkese teşekkür ederim.” Kılıçdaroğlu’nun yanıtında dikkat çektiği haber, Sözcü’nün internet sitesinde “Ankara'da koridorlarında en çok konuşulan Kılıçdaroğlu kulisi: 30 Haziran'da CHP'ye kayyum atanırsa ne yapacak?” başlığıyla yayımlanmıştı. Bu haber bir gün sonra da Sözcü’nün basılı nüshasında “Butlan çıkarsa geri dönerim” olarak kullanıldı.”