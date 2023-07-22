Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden isim Büyükelçi oldu

Kemal Kılıçdaoğlu'nun ÖSO ile ilgili açıklamasına "Alçak geri zekalı" diyen dönemin Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mücahit Küçükyılmaz'a ödül gibi atama. Küçükyılmaz bakın hangi ülkeye büyükelçi oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden isim Büyükelçi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı, beş Büyükelçinin ataması gerçekleşti. İşte o atamalar arasında dikkat çeken bir isim vardı. Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir'e Büyükelçi olarak atandı. Peki Mücahit Küçükyılmaz kim? Yılmaz 29 Ocak 2018'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın ÖSO ile ilgili sözleri hakkında paylaşımda bulunmuş, "Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP liderinden neşet eden en alçak ve geri zekalıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz!" demişti.

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Bu sözler nedeniyle Mücahit Küçükyılmaz yargılanmıştı.

Yılmaz kendini, "İlgili paylaşımın yapıldığı zaman ben Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak görev yapıyordum ve ilgili tarihte sınır dışı harekatlarla ilgili olarak o dönemde medyada haber yapılan Özgür Suriye Ordusu'na yönelik müşteki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bir değerlendirmeye dosya içerisinde sunulduğu şekliyle Twitter hesabımdan bulunduğum konum ve Anayasa'nın bana vermiş olduğu eleştiri hakkımı kullanmak suretiyle iddianamede belirtildiği şekliyle paylaşımda bulundum. Kesinlikle suç işlemek gibi bir kastım söz konusu değildir. Buna benzer birçok paylaşım ilgili tarihte yazılı ve görsel basında başkaca şahıslar tarafından da yapılmıştır. Tüm bu kapsamda ilk olarak beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan yasal hükümlerin uygulanmasını istiyorum." şeklinde savundu.

Küçükyılmaz hakkında verilen beraat kararını istinafın kaldırıldığı belirtilirken Kılıçdaroğlu'na sarf ettiği sözlere yönelik 'hakaret' suçundan 7 bin 80 lira para cezası verdiğini ifade edildi.

Bu arada Küçükyılmaz'ın yargılandığı davanın dosyasına giren belgelerden basit yaralama ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu da ortaya çıkmıştı.

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