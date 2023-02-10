Kılıçdaroğlu’ndan bir ‘SPK’ çıkışı daha: İstifasını isteyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden deprem bölgesine gideceğinin kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bazı açıklamalarda bulundu.

Daha önce, "Bölgeden dönünce SPK'ye gideceğim" diyen Kılıçdaroğlu, "Sözümü unutmadım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"SPK konusunda verdiğim sözü unutmadım. Ancak deprem bölgesine dönmem gerekiyordu. Dönüşte SPK'ya gidip başkanının istifasını isteyeceğim. Ayrıca bölgedeki küçük yatırımcının zararının hemen tazminini ve tüm küçük yatırımcılar için zarar tespit soruşturması talep edeceğim."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri önceki gün borsadaki sert hareketlenmenin ardından bir paylaşım yapmış ve "Bölgeden dönünce SPK’ye gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!" demişti.

İŞLEMLER DURDURULDU

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5'e ulaşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

17 AĞUSTOS'TA DA KAPATILMIŞTI

17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.