Kemal Kılıçdaroğlu’ndan flaş hamle! Avukatı Saygı Öztürk’e konuştu...

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken ‘mağdur’ olarak 30 Haziran’daki ikinci duruşmaya çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne hamle yapacağı merak konusu olmuştu. Ünlü yazar Saygı Öztürk bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu’nun avukatıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. avukatı ve sözcüsü Celal Çelik, duruşmaya ilişkin, “30 Haziran’da yapılacak duruşmanın Kemal Kılıçdaroğlu tarafı değil. Öyle bir şey olabilir mi? Genel başkanın o davaya gitme ihtimali söz konusu olamaz” dedi.

KURULTAY İPTAL DAVASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2023 yılının kasım ayında gerçekleştirdiği kurultayda Özgür Özel 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti. CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, CHP’de gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’ın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

KILIÇDAROĞLU “MAĞDUR” OLARAK ÇAĞRILDI

38. Olağan Kurultay’a ile ilgili açılan iptal davasının ikinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü ve dava 30 Haziran tarihine ertelenmişti. Kılıçdaroğlu ikinci duruşmada ‘mağdur’ olarak çağrılmıştı.

“DAVAYA GİTME İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya gidip gitmeyeceği ise merak edilmişti. Ünlü yazar Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun avukatı ve sözcüsü Celal Çelik ile yaptığı görüşmeyi köşe yazısında aktardı. Öztürk’e konuşan Çelik, “30 Haziran’da yapılacak duruşmanın Kemal Kılıçdaroğlu tarafı değil. Öyle bir şey olabilir mi? Genel başkanın o davaya gitme ihtimali söz konusu olamaz. Kılıçdaroğlu en baştan itibaren ‘kurultayla ilgili ne soruşturmanın ne de hukuk davasının içinde olurum’ dedi. O yüzden Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya gitme ihtimali olmaz. Taraf değil. Dava açan o değil” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI YOK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , CHP’ye kayyum ataması ya da kurultay iptalini tanımayacaklarını belirtti. 7. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun da kurultayın “tertemiz” olduğunu ifade etmesine ise Çelik, “Genel başkan görmediğini söylüyor. Bu konuda bir söz söylemiyor. Ona rağmen sayın Genel Başkan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun kurultay için ‘tertemiz’ olduğunu söylediğini belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun böyle bir açıklaması ve bu sözlerin gerçekliği yok” ifadelerini kullandı.