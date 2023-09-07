Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı

İsmail Küçükkaya, CHP’de beklenen kurultay öncesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da yapılacak il kongresi için kurmaylarına “Kavga-dövüş olmadan şu kurultayı yapın” talimatını verdiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına İstanbul talimatı

İsmail Küçükkaya, Halk TV’de sunduğu programda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına İstanbul kurultayı için talimat verdiğini açıkladı. Küçükkaya’ya göre Kılıçdaroğlu’nun talimatı şu şekilde: "Kılıçdaroğlu kurmaylarına talimat vermiş. 'İstanbul'da kavga dövüş olmadan şu kurultayı yapın. Mümkünse uzlaşarak bir il başkanı seçin, tek adayla gidilebilirse çok iyi olur' şeklinde bir talimat verdiğini, 'Bu konuda çalışın dediğini' duyuyoruz."

CHP’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan değişim süreci kapsamında kongreler takvimi işletilmeye devam ediyor.

Bir ayı aşkın süredir başlayan sürecin bu hafta bitirilmesi planlanıyor.

Ay ortasında başlayacak il kongrelerinde hem yeni il yönetimleri hem de kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultayda İstanbul 196, Ankara 72 ve İzmir 56 delege ile temsil edilecek.

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