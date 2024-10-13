Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Numan Kurtulmuş'a hodri meydan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesindeki "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür" cümlesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Kurtulmuş'un bu sözlerine birçok siyasi tepki gösterirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya kayıtsız kalmadı.

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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Hiç kimse bu topraklardaki Atatürkçü, Kuvvâcı ve Sevr'i parçalayıp atan kuvveti hafife almasın! Hilafet sevdalısı küçük bir grubun saraydan aldığı destekle, meydanlarda yaptıkları çağrı bizi rahatsız etmektedir. Karun olmuşlara meftun olanlar ve onların cahil cesaretleri de bizi rahatsız etmektedir. "Değiştirilmesi teklif dahi edilemez!" olan anayasanın maddesini tartışmaya açmak bölücülüktür. Sizin derdiniz anayasa falan değil. Derdiniz; ‘’Bölünmez bütünlüğümüzdür.’’ Derdiniz; ‘’Bayrağımız ve Bağımsızlığımızdır.’’ Bu ülkede değişecek tek bir şey vardır o da: ‘’Saray ve şürekasıdır.’’ Değiştirmek mi istiyorsunuz? Hodri Meydan!