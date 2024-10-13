Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'a sert tepki! Suç işlediğinizin farkında mısınız?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş son açıklamalarıyla gündemde. Mustafa Sandal Kurtulmuş'un o sözlerine tepki gösterdi.

SUÇ İŞLEDİĞİNİZİN FARKINDA MISINIZ?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddeyi hedef almasına tepkiler sürüyor. Şarkıcı Mustafa Sandal, Numan Kurtulmuş'a, "Suç işlediğinizin farkında mısınız?" diye seslendi.

Kurtulmuş, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

Son dönemde Özgür Özel'e gösterdiği tepkilerle adından söz ettiren Mustafa Sandal bu konuda da sessiz kalmadı.

Mustafa Sandal TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sözlerini paylaşarak "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" diyerek tepki gösterdi.