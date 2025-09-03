Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye dönüş yolu açıldı... Gözler 15 Eylül'de

Türkiye gündemine bomba gibi düşen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal kararı ile birlikte birçok soru işareti de beraberinde geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki heyet görevden alınarak.

CHP'nin genel başkanının değiştiği 38. Olağan Kurultayı'na da etki edecek karar sonrası gözler 15 Eylül'deki "şaibe" davasına çevrildi.

GÖZLER 15 EYLÜL'DE

Kurultayla ilgili dava 15 Eylül'de Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bu davada Mutlak Butlan kararı çıkarsa, Genel Başkan Özgür Özel yönetimi görevden ayrılacak ve bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim ve PM göreve gelecek.

38. Olağan Kurultay'dan.

Bu durumda Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi yeniden kurultaya götürmesi gerekecek. Sürecin en az 90 gün, en fazla ise 1,5 yıla kadar uzaması bekleniyor.

Ayrıca İstanbul'daki 196 kongre delegesinin de görevden alınması ve CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecinin durdurulması istendi.

Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı'na Özgür Çelik'in yerine geçici olarak Gürsel Tekin; il yönetimine ise Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ı görevlendirdi.

21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY’IN DA İPTALİ GÜNDEMDE

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali istenmişti.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.

İSTANBUL İL KONGRESİ

CHP'nin İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenmişti. Kongrede o dönem CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Bir diğer aday Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Özgür Çelik kongrede, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday olarak öne çıkmıştı.

Gürsel Tekin hakkında çok konuşulacak bomba iddia! Kayyum olarak atanmıştı…