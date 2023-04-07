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Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın

Denizlispor teknik direktörü Kemal Kılıç, maç sonu yaptığı açıklamada ligde kalma şanslarının kalmadığını söyledi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 19:05
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Kemal Klıç'tan flaş açıklamalar

Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
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Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Matematiksel olarak ligde kalma şanslarının kalmadığını söyleyen Kılıç, taraftar ve Denizlispor camiasından özür dileyerek, “Sadece oyunu kaybetmedik tahmin ediyorum ki ligde kalma umutları da hemen hemen imkansıza yakın durumdayız. Dolayısıyla tüm Denizlispor camiasından, taraftarlarından özür diliyorum kendim ve ekibim adına. Her ne kadar geldiğimizden bu yana 3 hafta da olsa.

Büyük mücadeleye girmeye hazırlandık. Oyuncularla birlikte kötü durumdan çıkmak için mücadele ettik ama bu kadar önemli kümede kalmak istiyorsunuz müthiş mücadele ediyorsunuz bu mücadelenin sönük olmaması gerekiyordu. Çok az bölümde oyuna ortak olabiliyoruz. Oyuncularımızdan çok daha büyük fedakarlık bekliyorduk. Geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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