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Kemal Özdeş'ten flaş vizyon açıklaması

Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u 2-0 yenmesinin ardından Kemal Özdeş, oynanan oyun ile alakalı konuştu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 23:26
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Kemal Özdeş Trabzon galibiyeti sonrası konuştu

Kemal Özdeş'ten flaş vizyon açıklaması
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Kasımpaşa'da üçüncü kez göreve gelen ve ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan Kemal Özdeş, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜN VİZYONUNA UYGUN OYNAMAK GEREKİYOR"
Özdeş, kulübün vizyonuna uygun bir oyun planıyla galip geldiklerini belirterek, "Bizim için önemli bir 3 puan. Zamanında alınmış bir 3 puan. Yukarı bakmak istiyoruz. Böyle bir isteğimiz ve arzumuz var. Bu kulübün vizyonuna uygun oyunlar oynamak gerekiyor. Hem de bulunduğumuzdan üstlere çıkmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Maça baktığınızda ilk yarı ve ikinci yarı ayrı hikayeleri olan bir maç. İlk yarı biraz daha topa sahip olduk. Ama geniş alanda çok çabuk bu topu kullanma isteğimiz bize kayıplar yaşattı. Geniş alanda dönmeyen Trabzonsporlu oyuncuların bize tehlike yaratmasına neden oldu. Hiç istemediğimiz bir oyun. Bu hem ilk yarı, hem ikinci yarı gerçekleşti." diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"
İstedikleri oyunu oynamayadıklarını ancak istedikleri galibiyeti aldıklarını belirten Özdeş şu sözlerle açıklamalarını tamamladı: "Trabzonspor, ikinci yarıya farklı formatla başladı. Bizim defansif kurgu yapmamız gerekiyordu. İkinci yarıda Trabzonspor'un bizim birinci bölgemizde baskısı söz konusuydu. Birinci bölgeyi savunmamız iyiydi. Ama bugün oyun olarak istediğimiz oyunu oynamadık. Çok önemli 3 puan aldık."

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