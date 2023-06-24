Kemal sunal filmleri davasında karar çıktı

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ailesi, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin açtıkları 'telif hakkı' davasına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu son noktayı koydu. Kemal Sunal ailesine telif hakkı ödenecek.

Kemal sunal filmleri davasında karar çıktı

Kemal Sunal’ın ailesinin açtığı ‘telif hakkı’ davasında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Kemal Sunal'ın ailesi, 1970 ve 1990'lı yıllarda ünlü oyuncunun rol aldığı 45 adet filminin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin 3 ayrı firmaya 'telif hakkı' davası açtı.

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Sunal ailesi açtığı davada Kemal Sunal’ın oynadığı filmler yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediği iddia edildi.

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Sunal ailesinin açtığı dava 6. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde reddedildi.

Bölge mahkemesi ise verilen red kararına karşı Kemal Sunal filmleriyle ilgili istenen ‘telif hakkı’ davasını kısmen kabul edilmesine karar verdi.

Bölge Mahkemesi’nin ‘kısmen’ bozma kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, davayı Sunal ailesinin aleyhine bozdu. Yargıtay’ın bu kararı üzerine Bölge Mahkemesi verdiği ‘telif hakkı’nın ‘Kısmen kabulü’ kararında direndi. Bölge Mahkemesi kararından vazgeçmeyince, mahkemeler arasında uyuşmazlık meydana geldi. Bunun üzerine dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı.

Genel Kurul, Bölge Mahkemesi’nin verdiği 'kısmen kabulü' kararını doğru olduğunu belirterek ‘telif hakkı’ davasının kısmen kabul edilmesi kararını verdi.

Sunal ailesinin avukatı Uğur Güven bu karar üzerine şöyle konuştu:

"Hukuk Genel Kurulu Kararı mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olduğundan Hukuk Genel Kurulu kararı doğrultusunda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yeniden değerlendirme yaparak komşu hak sahibi icracı Sanatçı Kemal Sunal’ın mirasçılarından izin alınmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanımlar nedeniyle yapımcılar tazminat ödeyecektir."

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