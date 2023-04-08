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Yeşilcam'dan bir Kemal Sunal geçti. Sevenlerini heyecanlandıracak sergi başladı

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal adına düzenlenen sergi, Müze Gazhane’de açıldı. Usta ismin kostümleri ve filmlerinin afişlerinin gösterileceği sergi, 14 Nisan'a kadar devam edecek.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:54
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Kemal Sunal sergisi başladı

Yeşilcam'dan bir Kemal Sunal geçti. Sevenlerini heyecanlandıracak sergi başladı
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İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri' sergisi, Müze Gazhane’de ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Yeşilçamın usta ismi adına düzenlenen sergi, 14 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

ALİ SUNAL AÇILIŞTA SÖYLEŞİ YAPTI

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal’ı tüm yönleriyle anlatan 'Kemal Sunal Film Kostümleri ve Film Afişleri' sergisi, oyuncunun ailesi ve sanatseverlerin katılımıyla Müze Gazhane’de açıldı.

Serginin açılışında büyük ustanın oğlu Ali Sunal ile de bir söyleşi gerçekleşti. Ali Sunal, babası Kemal Sunal’ın ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yeni nesil tarafından dahi çok sevildiğini ve bunun da ailesi olarak kendilerini gururlandırdığını söyledi.

"FİLMLERİ KENDİSİYLE YARIŞAN TEK İSİM"

Usta sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal’ın da bulunduğu söyleşide Ali Sunal, “Babam, çok özel bir insandı. Az konuşurdu, daha çok dinlemeyi tercih ederdi. Ben, bu konuda daha çok anneme benzemişim. Kimseye kin beslemezdi ama üzüldüğü konular vardı, telif hakları gibi. Filmleri hâlâ kendiyle yarıştırılan dünyadaki tek oyuncu benim babam sanırım. Bu özel insanın oğlu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

SERGİ 14 NİSANDA SONA ERECEK

Büyük ustanın unutulmaz filmlerini, kostümleriyle tekrar hatırlamak isteyen tüm sevenleri, 14 Nisan Cuma gününe kadar açık olacak Müze Gazhane C Binası’ndaki sergiyi, ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

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