Kemaliye’de Tır Tünelde sıkıştı, yol trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Yolu’nda, Gümüşçeşme köyünden ilçe merkezine giden bir tır, Base-Jump bölgesindeki tünelde sıkıştı. Jandarma ve AFAD ekipleri yolu kapatarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşçeşme köyünden ilçe merkezine seyreden 33 BAN 75 plakalı tır, ilçeye 3 kilometre kala Base-Jump bölgesindeki tünellerde sıkıştı.

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, kara yolunu ulaşıma kapattı.

Ekipler, tırı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"İlçemiz Kemaliyeliler Taş Yolu (Kemaliye-Divriği Yolu) üzerinde Gümüşçeşme köyünden Kemaliye ilçe merkezine seyir halindeyken ilçemize 3 kilometre kala Base-Jump bölgesindeki tünellerde bir tırın sıkışması sonucu mahsur kalma olayı meydana gelmiştir. Bu sebeple Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kemaliyeliler Taş Yolu geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır."

Mahsur kalan aracı kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşların güvenliği ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kara yolunun kullanılmaması istendi.

Kemaliye’de Tır Tünelde sıkıştı, yol kapalı

Kemaliye’de Tır Tünelde sıkıştı, yol kapalı

Kemaliye’de Tır Tünelde sıkıştı, yol kapalı

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