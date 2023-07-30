Kemalpaşa Tatlısı oldu 'Erdoğan Paşa' tatlısı

Bursa'nın meşhur Kemalpaşa tatlısının Kosova'nın Prizren kentindeki bir restoranda "Erdogan Pasha" ismiyle satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Kemalpaşa Tatlısı oldu 'Erdoğan Paşa' tatlısı

Editör: Murat ÖZTÜRK

Kosova'nın Prizren şehrindeki bir lokantada çekilen görüntü sosyal medyada viral oldu.

İnsicam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Özel, Kosova'da bir tatlıcının tezgahında şaşkınlıkla karşıladığı görüntüyü paylaştı.

Paylaşımda Prevala ve Priznen'de Kemalpaşa tatlısının ' Erdoğan Paşa' olarak satıldığı dikkat çekti.

Özel, durumu şu sözlerle duyurdu:

Prevala'da, Prizren'de böyle bir tatlı gördüm.

Okuyamayanlar için yazayım:

Erdoğan Paşa.

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KEMALPAŞA TATLISI NEDİR

Bursa’ya özgü bir tatlıdır. Aslı Mustafakemalpaşa peynir tatlısı olan ve yaygın adıyla Kemalpaşa tatlısı olarak bilinen tatlı ilçede günlük üretilir ve taze olarak tüketilir. İlçe dışında ise raf ömrünün kısalığı nedeniyle peynir oranı düşük ve kurutulmuş tatlı satışı yapılmaktadır. Bu nedenle ilçede yenilen tatlı ile dışarıda tüketilen tatlı arasında belirgin lezzet farklılıkları bulunmaktadır.

Süt, dev kazanlarda pastörize edilmekte ve peynire dönüştürülmektedir. Yaklaşık 1 ton sütten, 160 kg. tatlılık peynir elde edilmektedir. Kazanlarda bu peynir, un, irmik ve yumurta ile hamur haline getirilerek, Kemalpaşa Tatlısı şeklinde kesilmekte ve 320 derecelik fırınlarda, 17 dakika pişirilmektedir. Fırın sonrası soğuyan tatlılar, kullanıma hazır hale gelmektedir.

Tatlı, kaynayan şekerli suya atılarak, şişmesi sağlanır ve şerbetin içinde soğutulur. Süzülerek tepsilere dizilen Kemalpaşa Tatlısı ceviz, fındık, fıstık, kaymak, hatta dondurma ile servis edilebilir.

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