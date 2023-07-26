Kemer’de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede

Kemer’de orman yangını 26 saattir sürüyor: 5 helikopter gece görüşüyle müdahale ediyor

KAYNAK: İHA
Kemer’de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede

Kemer’de dün akşam çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri dar bir kanyona sıkıştırdı. Gece görüş özelliği olan 5 helikopter, yangının yayılmasını önlemek için çalışıyor.

Yangın rüzgarın etkisiyle genişledi

Olay, dün akşam saat 21.08’de Kemer ilçesinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınmak üzere olan yangın, öğle saatlerine doğru rüzgarın şiddetlenmesiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına bin 50’nin üzerinde personel karadan müdahale etti. Havadan ise 11 uçak, 22 helikopter ve 62 arazöz destek verdi.

Alevler kanyona hapsoldu

Hava müdahalesinin yoğunlaştığı öğle saatlerinden sonra alevler dar bir kanyona hapsoldu. Bölgedeki vatandaşlar ve turistler de yangını ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla kaydetti. Akşam saatlerinde diğer hava araçlarının çalışmasını sonlandırmasıyla, kanyonda tekrar alevlenmeler görüldü.

Gece görüşlü helikopterler devrede

Yangının yayılmasını önlemek için gece görüş özelliği taşıyan 5 helikopter devreye girdi. Helikopterler, denizden aldıkları suyu alevlere bırakarak söndürme çalışmalarını sürdürdü. Karadan da ekiplerin müdahalesi devam etti. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğü henüz belirlenemedi.

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