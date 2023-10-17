Kemik sağlığı için altın öneriler

İnsanlar için kritik olan kemik sağlığını korumak için dikkat çeken öneriler gelmeye devam ediyor. İşte o öneriler…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kemik sağlığı için altın öneriler

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanlar için çok önemli olan kalp sağlığını korumak için dikkat çeken öneriler gelmeye devam ediyor.

İŞTE O ÖNERİLER…

-Kuru yemiş ve baklagiller kemikleri güçlendiriyor

- Kemik sağlığını korumak için D vitamini şart

-Zayıf ve hareketsiz olmayın

- Ayakkabı seçimi kemik sağlığını etkileyebiliyor

- Sağlıklı kemikler için hormon seviyenizi takip edin

-Günde 2 su bardağı süt ve süt ürünü tüketin

-Kemiklerimizi güçlendirmenin bir diğer yolu hareket ve egzersizdir

-Sigara içmeyin ve içilen ortamlarda bulunmayın

-Fazla yaşlarınızdan kurtulun, ideal kilonuzu koruyun

-Kemik taraması yaptırmayı ihmal etmeyin

KEMİK ERİMESİ NEDİR?

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz; kemik yapısı içinde kalsiyum azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır.

Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre; 50 yaşın üzerinde her üç kadından birinde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde (prostat kanserinden fazla) görülmektedir.

Öte yandan bu hastalığın her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1, 5 milyon kırığa neden olduğu bildirilmektedir.

KEMİK ERİMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayan kemikte görülen mikro kırıklar olarak açıklanmaktadır. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile hemen onarılır. Ancak bu metabolik olay osteoporozda duraklamaya girmektedir. Bu durumda da mikro kırıklar büyüyerek makro kırıklara neden olmaktadır. Osteoporozun belirtileri arasında; bel ağrıları ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmayla beraber özellikle hassaslaşan kırılmalar yer alır.

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