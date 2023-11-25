Kemik sağlığını korumak için 7 mucize öneri ortaya çıktı

İskelet sisteminiz kemik, kas, kıkırdak ve bağ dokularından oluşur. Bu sistemin uyum içinde çalışması, sağlığınız için önemlidir.

Hareket kabiliyetinizi ve özgürlüğünüzü kaybetmemek için iskelet sisteminize iyi bakın.

Kemik yoğunluğu ve kalitesi 17 ile 35 yaşları arasında en yüksek seviyeye ulaşır.

Kemik kütlesi 35 yaşından sonra azalmaya başlar. Kemik kaybını önlemek ve kemik sağlığınızı korumak için günlük yaşamınızda yapabileceğiniz şeyler vardır.

İşte mucize öneriler…

Kemiklerinizin temel bileşenleri olan kalsiyum ve protein alımına dikkat edin. Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve badem kalsiyum ve protein açısından zengin gıdalardır. Özellikle 50 yaşından sonra kalsiyum ihtiyacınız artacağı için bu gıdaları daha fazla tüketmeye çalışın.

Kalsiyumun kemiklere yerleşmesi için D vitamini almanız gerektiğini unutmayın. D vitamininin en iyi kaynağı güneş ışığıdır. Günde 10-15 dakika kollarınızı ve bacaklarınızı güneşe maruz bırakarak D vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca balık, balık yağı ve yumurta da D vitamini içeren besinlerdir.

Kemik sağlığınız için diğer mineraller de önemlidir. Fosfor, potasyum ve K vitamini gibi mineraller de kemik yapısına katkı sağlar. Fosfor süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve bademde bulunur. Potasyum ise asitlerin kalsiyumu vücuttan atmasını engelleyerek kemik sağlığını korur. Potasyumdan zengin gıdalar arasında muz, patates, kavun, kayısı, portakal, domates ve avokado sayılabilir. K vitamini ise kanın pıhtılaşmasına ve kemik yapısına yardımcı olan proteinlerin sentezlenmesine yardımcı olur. K vitamini en çok brokoli ve ıspanakta bulunur. Kafein ise kalsiyumun emilimini azalttığı için kemik sağlığı için zararlıdır.

Kemiklerinizin güçlü kalması için fiziksel aktivite yapmayı ihmal etmeyin. Düzenli egzersiz yapmak kemik yoğunluğunu artırır, kas kuvvetini geliştirir ve dengeyi sağlar. Böylece düşme ve kırılma riskini azaltır. Ayrıca ideal kilonuzu korumak da kemik sağlığı için önemlidir. Zayıf ve hareketsiz olmak kemik erimesine yol açabilir. Aşırı kilolu olmak ise eklemlere fazla yük bindirir ve kırılma riskini artırır.

Kemik sağlığınızı düzenli olarak kontrol ettirin. Kemik yoğunluğu ölçümü yaptırarak kemik erimesi riskinizi öğrenebilir ve doktorunuzun tavsiyelerine göre tedavi olabilirsiniz. Ayrıca evinizde düşmelere neden olabilecek tehlikeli durumları gidermeye çalışın. Eşik, basamak, halı gibi engelleri kaldırın veya düzeltin. Eşyalarınızı düzenli tutun ve yeterli aydınlatma sağlayın. Denge ve kalça-diz çevresi kuvvetlendirme egzersizlerini de yapmayı unutmayın.

Ayaklarınızın sağlığı, kemiklerinizin sağlığı için önemlidir. Ayaklarınız, gün boyu hareket etmenizi ve vücudunuzu desteklemenizi sağlar. Bu yüzden ayaklarınıza iyi bakmalısınız. Kemiklerinizi korumak için rahat, yumuşak ve ayağınızın ön kısmına fazla baskı yapmayan hafif topuklu ayakkabılar giymeniz iyi olur. Bazı hastalıklar osteoporoza (kemik erimesi) neden olabilir. Bunlar hipertiroidi, diyabet, bağırsak emilim bozukluğu ve romatoid artrit gibi hastalıklardır. Ayrıca ailede veya kendinizde kemik erimesi ve kalça kırığı öyküsü olanlar, boyu kısalanlar da osteoporoza yakalanabilir.

Hormonlarınız da kemik sağlığınızı etkiler. Kemikler canlı dokudur ve hormonlardan etkilenir. Tiroit beziniz çok fazla tiroit hormonu salgılarsa, kemik dokunuz kaybolabilir. Kadınlarda menopoz döneminde östrojen hormonu azalır ve bu da kemik kaybını artırır. Menopoz öncesinde uzun süre adet görmeyen kadınlar da osteoporoza karşı risklidir. Erkeklerde ise testosteron hormonu düşükse, kemik kütlesi azalır. Sağlıklı kemikler için hem kadın hem de erkeklerde hormon seviyelerinin normal olması gerekir.