Kemik sağlığınızı korumanız için 7 kritik uyarı

Kemik sağlığınızı korumanız için 7 kritik uyarı geldi. Yaş aldıkça güçsüzleşen kemikleriniz için önlem alınması gerektiği vurgulandı. Sonraki yaşlarda sorun yaşamamak kemik sağlığınızı kuvvetlendirecekler bu önerilere kulak vermenizin gerekliliğinin altı çizildi.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kemik sağlığınızı korumanız için 7 kritik uyarı

Yaş aldıkça güçsüzleşen kemikleriniz için önlem aldınız mı? İleri yaşlarda sorun yaşamamak kemik sağlığınızı kuvvetlendirecekler bu önerilere kulak verin.

İşte o öneriler…

Kemik, kas, kıkırdak ve bağ dokularının birlikteliği: İskelet sistemi, bu dokuların bir arada çalışmasıyla oluşur. Bu sayede sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürdürebiliriz. İskelet sistemimizi korumak için beslenmemize ve egzersizimize dikkat etmeliyiz.

Kemik yoğunluğu ve kalitesi: Kemiklerimizin en güçlü olduğu dönem 17 ile 35 yaşları arasındadır. Bu yaşlardan sonra kemik kaybı başlar. Kemik kaybını önlemek için kalsiyum, protein, D vitamini gibi besin öğelerini yeterli miktarda almalıyız.

Kalsiyum kaynakları: Kemiklerin ana bileşeni olan kalsiyum, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve badem gibi gıdalardan sağlanabilir. Kadınların menopoz sonrası ve yaşlılıkta daha fazla kalsiyum almaları gerekir.

D vitamini önemi: Kalsiyumun kemiklere yerleşmesini sağlayan D vitamini, güneş ışığı, balık, balık yağı ve yumurta gibi kaynaklardan alınabilir. Günlük 10-15 dakika güneşlenmek D vitamini ihtiyacını karşılar.

Diğer besin öğeleri: Protein, fosfor, potasyum ve K vitamini de kemik sağlığı için gereklidir. Protein hayvansal gıdalar, yumurta, balık ve baklagillerden; fosfor süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve bademden; potasyum meyve ve sebzelerden; K vitamini ise brokoli ve ıspanak gibi sebzelerden alınabilir. Kafein ise kalsiyum emilimini azaltır.

Yaşlılıkta kemik sağlığı: Yaş ilerledikçe kemikler zayıflar ve kırılganlaşır. Bu nedenle düzenli doktor kontrolü, kemik yoğunluğu ölçümü, dengeli beslenme, uygun egzersiz programı ve evde alınacak basit önlemler ile kemik sağlığını korumak mümkündür. Denge ve kas güçlendirme egzersizleri de önemlidir.

Kilo ve hareketlilik: Kemik sağlığı için ideal kiloda olmak ve hareketli bir yaşam sürdürmek gerekir.

Zayıf ve hareketsiz olmak kemik erimesine yol açabilir. Aşırı kilo ise eklemlere zarar verir ve düşme ve kırık riskini artırır.

Ayakkabı seçimi: Kemik sağlığı için ayaklara da iyi bakmak gerekir. Ayakları destekleyen ve vücudu taşıyan ayakkabılar seçmek önemlidir.

İlgili Haberler
İşte kemikleri çelik gibi yapan ot
Kemik sağlığını geliştiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Mucize ot ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Son Haberler
Bu mantara aman dikkat Sağlık
Bu mantara aman dikkat
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı Spor
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı
Bağırsaklar nasıl temizlenir Sağlık
Bağırsaklar nasıl temizlenir
Bademin az bilinen 5 yararı Şifalı Bitkiler
Bademin az bilinen 5 yararı
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama Dünya
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Magazin
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları