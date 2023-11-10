Kemik sağlığınızı korumanız için 7 kritik uyarı

Yaş aldıkça güçsüzleşen kemikleriniz için önlem aldınız mı? İleri yaşlarda sorun yaşamamak kemik sağlığınızı kuvvetlendirecekler bu önerilere kulak verin.

İşte o öneriler…

Kemik, kas, kıkırdak ve bağ dokularının birlikteliği: İskelet sistemi, bu dokuların bir arada çalışmasıyla oluşur. Bu sayede sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürdürebiliriz. İskelet sistemimizi korumak için beslenmemize ve egzersizimize dikkat etmeliyiz.

Kemik yoğunluğu ve kalitesi: Kemiklerimizin en güçlü olduğu dönem 17 ile 35 yaşları arasındadır. Bu yaşlardan sonra kemik kaybı başlar. Kemik kaybını önlemek için kalsiyum, protein, D vitamini gibi besin öğelerini yeterli miktarda almalıyız.

Kalsiyum kaynakları: Kemiklerin ana bileşeni olan kalsiyum, süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve badem gibi gıdalardan sağlanabilir. Kadınların menopoz sonrası ve yaşlılıkta daha fazla kalsiyum almaları gerekir.

D vitamini önemi: Kalsiyumun kemiklere yerleşmesini sağlayan D vitamini, güneş ışığı, balık, balık yağı ve yumurta gibi kaynaklardan alınabilir. Günlük 10-15 dakika güneşlenmek D vitamini ihtiyacını karşılar.

Diğer besin öğeleri: Protein, fosfor, potasyum ve K vitamini de kemik sağlığı için gereklidir. Protein hayvansal gıdalar, yumurta, balık ve baklagillerden; fosfor süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve bademden; potasyum meyve ve sebzelerden; K vitamini ise brokoli ve ıspanak gibi sebzelerden alınabilir. Kafein ise kalsiyum emilimini azaltır.

Yaşlılıkta kemik sağlığı: Yaş ilerledikçe kemikler zayıflar ve kırılganlaşır. Bu nedenle düzenli doktor kontrolü, kemik yoğunluğu ölçümü, dengeli beslenme, uygun egzersiz programı ve evde alınacak basit önlemler ile kemik sağlığını korumak mümkündür. Denge ve kas güçlendirme egzersizleri de önemlidir.

Kilo ve hareketlilik: Kemik sağlığı için ideal kiloda olmak ve hareketli bir yaşam sürdürmek gerekir.

Zayıf ve hareketsiz olmak kemik erimesine yol açabilir. Aşırı kilo ise eklemlere zarar verir ve düşme ve kırık riskini artırır.

Ayakkabı seçimi: Kemik sağlığı için ayaklara da iyi bakmak gerekir. Ayakları destekleyen ve vücudu taşıyan ayakkabılar seçmek önemlidir.