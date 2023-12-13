Kemik ve bel ağrısı çekenlere müjde. İşte şifa dolu ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kemik ağrısı çekenlere müjde olarak değerlendirilen burlumbuş otunun şifa dağıttığının altı çizildi.

KEMİK AĞRISI NEDİR?

Kemik ağrısı veya hassasiyeti özellikle orta ve ileri yaşlarda sık rastlanılan, vücudun farklı bölgelerinde hissedilebilen ağrı olarak isimlendirilir.

BURLUMBUŞ OTU NEDİR?

Karaman ilinde sıklıkla yetişen burlumbuş otu soğanlı bitkiler sınıfında yer aldığı biliniyor.

Yeşil yapraklı olan bu bitkinin yaprakları jel ile dolu olduğunun altı çizildi.

BURLUMBUŞ OTUNUN FAYDALARI

-Burlumbuş otu, kemik ağrısı çekenler için faydalı bir bitkidir. Bu bitki, kemik ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Burlumbuş otunun yapraklarından çıkarılan jel, eklem ağrılarını iyileştirmek için kullanılır.

-Burlumbuş otu, dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Faydaları bilinmeye başladıkça, adı da duyulur olmuştur. Birçok insan bu otu, yemeklere tat katmak için kullanır. Ama sağlık için de tüketilir. Burlumbuş otu, eklem ağrılarına iyi gelen bir bitkidir.

-Burlumbuş otu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıkça görülür. Bu bitki, ekilmeye veya dikilmeye gerek kalmadan dağlarda büyür. Ocak ayında filizlenmeye başlayan bu ot, bahar geldiğinde toplanır. Karaman ilinde çok yetişen burlumbuş otu, soğanlı bitkiler grubundadır. Yeşil yapraklı olan bu bitkinin yapraklarının içinde jel vardır. Bu jel, eklem ağrısı olan yerlere sürülür. İçinde flukaraton adlı bir madde bulunur. Bu madde, eklemlerdeki sıvıyı arttırır. Böylece, eklem yerlerindeki ağrılar zamanla geçer.

NASIL KULLANILIR?

Burlumbuş otu, hem yenebilen hem de lezzetli bir bitkidir. Ayrıca sağlığa da yararlı olduğu için sağlık sektöründe de kullanılır. İçindeki maddeler, eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.

Bu bitki, düzenli olarak tüketildiğinde, eklem yerlerindeki sıvıyı arttırır. Ayrıca, eklemlerdeki hücreleri yeniler. Eklem rahatsızlıkları, kişilerin hareketlerini kısıtlar. Bu bitki sayesinde, insanlar daha rahat hareket edebilirler. Eklem yerlerindeki sıvı kaybı, insanların hareketlerini zorlaştırır. Bu durumlarda, insanlar günlük yaşamlarında basit şeyleri bile yapmakta zorlanabilirler.

Burlumbuş otunun jeli, ilk kullanımda ağrı kesici etki yapar. Sürekli kullanımda ise, ağrıları tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca, eklem yerlerindeki sıvıyı da arttırır.

Burlumbuş otunun jeli, bel, boyun, kol, bacak gibi eklem bölgelerine rahatça uygulanabilir.

Burlumbuş otunun jeli, ağrıyan yere hafifçe masaj yaparak sürülür. 15-20 dakika sonra jel etkili olmaya başlar ve ağrı azalır.

Burlumbuş jeli, kolayca emilen bir özelliktedir. Ama jelin emilme süresi, insanların cilt tiplerine göre değişir. Jelin etkili olması için, belirtilen sürelere uyulması çok önemlidir.

Burlumbuş otunu tanıyan kişiler, otun çıktığı zamanlarda dağlara gidip bu otları toplarlar. Bitkinin, tıbbi olarak faydaları olduğu söylenir. Lezzetli olduğu için de yemek olarak da tüketilir.

Bu bitki, çok lezzetli olduğu için hamur işlerinde de çok kullanılır. Kendiliğinden yetiştiği için içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Burlumbuş otu yendiğinde, eklem ağrılarının zamanla geçtiği görülür.