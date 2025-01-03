Kemikleri beton gibi yapıyor markette kilosu cep yakıyor

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde hasadına başlanan ıspanak tarlada kilosu 14 liradan alıcı buluyor. Markette 66 lira 95 kuruşa satılan ıspanak kemik sağlığını olumlu yönde etkiler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İlçedeki Hamamköy ve çevresinde ekimi yapılan ıspanağın hasadına başlandı. Hasat sonrası soğuksu havuzlarında temizlenip kasalara alınan ıspanak kışın vazgeçilmez sebzelerinden. Çukurova'nın bereketli topraklarında hasadı yapılan ürün Hatay, Van, Kayseri başta olmak üzere yurdun dört bir yanına taşınıyor.

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Üretici Ali Kelebek, “Bu sene sezon küresel ısınma nedeniyle değişkenlik gösteriyor. Ispanak hava soğuk olduğu zaman tüketimi artan sıcak olduğu zaman tüketimi azalan bir ürün. Ürünlerimiz Kahramanmaraş, Kayseri, Hatay, Van, Ordu'dan talep görüyor. Şu an ürünün kilo fiyatı tarlada 13-14 TL arasında değişiyor" dedi.

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Ispanak, kalsiyum, magnezyum ve K vitamini deposudur. Bu vitaminler kemikleri beton gibi güçlendirir. Ayrıca C vitamini ve antioksidanlar açısından da çok zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu enfeksiyonlara karşı korumaya alır.

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