Tahin (içindeki lignanlar) ve zeytinyağı (içindeki tekli doymamış yağ asitleri ve oleik asit) kötü kolesterol (LDL) seviyesinin düşürülmesine ve iyi kolesterol (HDL) seviyesinin artırılmasına yardımcı olabilir. Bu, kalp hastalığı riskini azaltmaya katkıda bulunur.

Kan Basıncını Düzenleme: Tahin, içerdiği kalsiyum ve magnezyum sayesinde kan basıncının düşürülmesine destek olabilir.

Antioksidan Güç: Tüm bileşenler, özellikle zeytinyağı ve limon (C vitamini), yüksek antioksidan içerikleri sayesinde damar sağlığını korumaya ve oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur.

KARACIĞER FONKSIYONLARI VE DETOKS

Karışımın karaciğer ve genel detoks üzerindeki potansiyel etkileri:

Karaciğer Koruyucu: Tahin, antioksidan içeriği sayesinde karaciğer fonksiyonlarını korumaya ve toksinlerin vücuttan atılmasına destek olabilir.

Detoks Etkisi: Zeytinyağı ve limon karışımının, karaciğerin detoksifikasyon sürecini desteklediği ve safra üretimini artırarak toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bu, karaciğeri temizlemede etkili olabilir.

Kemikleri "betona çevirme" tabiri, içerdiği yüksek mineral içeriğine atıfta bulunur:

Kemik Güçlendirici: Tahin, bitkisel kaynaklı kalsiyum ve magnezyum açısından son derece zengindir. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırarak kemik sağlığını destekler ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Mineral Desteği: Tahin, aynı zamanda fosfor ve bakır gibi kemik yapısını korumaya yardımcı olan diğer önemli mineralleri de içerir.

DIĞER ÖNEMLI FAYDALARI

Demir Emilimini Artırma: Tahin demir açısından zengindir. Karışıma eklenen limon ise yüksek C vitamini içeriği sayesinde tahindeki demirin vücut tarafından emilimini 10 kata kadar artırabilir, bu da kansızlığın (anemi) önlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklığı Güçlendirme: Limonun C vitamini ve tüm bileşenlerin antioksidan özellikleri bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enerji ve Tokluk: Tahinin içerdiği protein ve sağlıklı yağlar sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verir.