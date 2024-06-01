Kenan Doğulu’nun partisini polis bastı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Doğulu’nun partisini polis bastı

50. yaş günü için evinin bahçesinde parti veren Kenan Doğulu, eğlencenin dozunu kaçırınca olanlar oldu.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 50. yaşını kutlamak için Beykoz’daki villasının bahçesinde bir parti organize etti. Eşi Beren Saat’le evlerinin bahçesini adeta gece kulübüne çeviren Doğulu’nun doğum gününe ünlü oyuncu ve şarkıcılar akın etti.

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Kutlamadan önce sitede yaşayan komşularına not yollayan Doğulu'nun ‘verecekleri rahatsızlık’ için önceden önlem aldı.

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Doğulu, komşularına "Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum biliyorsunuz. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Katılmak isterseniz de bekleriz, listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz" notunu yolladı.

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Ancak müziğin ve eğlencenin dozu artınca olanlar oldu. İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerine rağmen müziğin sesi kısılmayınca komşular polisi aradı.

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Polisler Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun evine gelerek uyarıda bulundu.

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Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu pozu çok konuşuldu.

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Kenan Doğulu, partiye katılan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile sahnede şarkı söyledi.

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