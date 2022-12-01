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Kenan İmirzalıoğlu sakız çiğneyen yarışmacıya bakın nasıl tepki verdi. Milyoner'e damga vuran olay

Kim Milyoner Olmak İster'e ağzında sakızla çıkan yarışmacı ile sunucu Kenan İmirzalıoğlu arasında gergin anlar yaşandı. İmirzalıoğlu, ağızdaki sakızı çıkarmak istemeyen yarışmacıya "Aikido hocalarının karşısında çiğneyebiliyor musun? Çeneye destekli bir şey gelir" diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:57
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Kenan İmirzalıoğlu ile sakız çiğneyen yarışmacı arasında kriz çıktı

Kenan İmirzalıoğlu sakız çiğneyen yarışmacıya bakın nasıl tepki verdi. Milyoner'e damga vuran olay
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in pazar akşamı yayınlanan bölümünde sakız krizi yaşandı. 

Kenan İmirzalıoğlu, sohbet ettiği 19 yaşındaki Alper Duran Dinçer'in ağzında sakız olduğunu görünce tepkisini dile getirdi.  

YARIŞMACI SAKIZI ÇIKARMAK İSTEMEDİ

Dinçer'in ağzında bir şey olduğunu fark eden İmirzalıoğlu, "Ağzında bir şey mi var?" diyerek sordu. Genç yarışmacı ise rahatlamak için sakız çiğnediğini söyledi.
Yarışmacı sınavlarda da sakız çiğnediğini söyleyince İmirzalıoğlu "Sınavlarda tabi daha başka bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz var" dedi. Durumdan rahatsız olmayan yarışmacı ise "Onların da stresini alır belki" diyerek karşılık verdi.

"ÇENEYE DESTEK GELİR"

Kenan İmirzalıoğlu, Aikido yaptığı söyleyen yarışmacıya hocaların karşısında da sakız çiğneyip çiğnemediğini sordu. Ünlü isim, çiğneyemeyeceğini söyleyen yarışmacıya "Tabi, çeneye destekli bir şey gelir" diyerek tepki gösterdi.

Haberler.com'un aktardığına göre sakız çiğnemesiyle ilgili sözlerine devam eden 19 yaşındaki yarışmacı, Japon kültüründe sakız çiğnemenin hoş karşılanmadığını söyleyince, Kenan İmirzalıoğlu da Türk kültüründe hoş karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Yarışmacı da "Bizim kültürde ortada gibi. İzin verenler var, vermeyenler var. İnsanlar ikiye ayrılır. Derste sakız çiğnettirenler ve derste sakız çiğnettirmeyenler" ifadelerini kullandı.

“ŞİŞİRİP PATLATMAYA KALKARSAN NE OLACAK”

Kenan İmirzalıoğlu, "Sen insanları öyle mi ayırdın? Milyonlarca insan seni izliyor ve onlara karşı sakız çiğniyorsun. Bundan dolayı gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi?" dedi. Yarışmacı en sonunda sunucuya 'Size sorun oluşturmuyorsa çiğneyeceğim" deyince İmirzalıoğlu, "Bakalım. Şimdilik iyi gidiyorsun. Şişirip patlatmaya kalkarsan ne olacak" yanıtını verdi.


 

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