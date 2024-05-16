Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılıyor mu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılıyor mu?
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi açıklandı.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu uzun süredir dizi ve filmlere ara vermişti. Yakışıklı oyuncu yeni projesiyle sektöre bomba gibi düşmeye hazırlanıyor.

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Eşkıya, Gönül Yarası, Fahriye Abla gibi unutulmaz filmlere imza atan Yavuz Turgul’un yönetmen koltuğuna oturacağı yapımın adı da belli oldu: Ayrılık Da Sevdaya Dahil. Dizinin isminin ünlü şair Attila İlhan’ın ‘Ayrılık Sevdaya Dahil’ şiirinden esinlenildiği de iddialar arasında.

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Çalışmaları halen devam eden dizinin senaryosunu ise Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’le beraber kaleme alıyor. 49 yaşındaki İmirzalıoğlu’nun başrolünü oynayacağı dizide rol alacak diğer isimler henüz kesinleşmezken, yapımın Nisan 2025'de ayında vizyonda olacağı iddia edildi.

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