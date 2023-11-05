Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal itirafı ile sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. 2016'da dünya evine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisini bekleyen muhabirlere "Koşun gelin, özledim sizi" diyerek seslenen ünlü oyuncu herkesi gülümsetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "İmaj değişikliğim yok, biraz saçlarım uzadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım" açıklaması hakkında ki düşünceleri sorulan Kenan İmirzalıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu ve "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu" itirafında bulundu.

"BİRBİRLERİNİ KISKANIYORLAR"

Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'e kardeş fikrini aşılamanız nasıl oldu?" sorusuna da "Tabii ki elimizden geldiğince konuştuk onunla bu durumu, pedagoglardan destek aldık. Lalin kısa vadede kardeşinin olmasını iyi bir şey olmadığını düşünür ama orta ve uzun vadede güzel bir şey olduğunu anlayacaktır. Birbirlerini kıskanıyorlar" yanıtını verdi.