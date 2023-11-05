Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal itirafı ile sosyal medyayı salladı

Ekranlardan bir süredir uzak olan oyuncu Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "Görür görmez çarpıldım" açıklaması yaparak dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu ve sunucuya eşinin bu sözleri soruldu. Kenan İmirzalıoğlu karısına aşkını ilan ederek "Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı yerine onu koydu" dedi.

Tuncay Özülü
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal itirafı ile sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. 2016'da dünya evine girdiği eşi Sinem Kobal'a ilk değil; dördüncü görüşte vurulduğunu açıklayan yakışıklı oyuncu sözleriyle sosyal medyayı salladı.

3634950-2969ab0bfbe4db54395d0431df7ba2fe-640x640-001.jpg

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisini bekleyen muhabirlere "Koşun gelin, özledim sizi" diyerek seslenen ünlü oyuncu herkesi gülümsetti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmirzalıoğlu, "İmaj değişikliğim yok, biraz saçlarım uzadı" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-11-05-110336.png

Geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Kobal'ın "Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım" açıklaması hakkında ki düşünceleri sorulan Kenan İmirzalıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu ve "Bu durumu ayaküstü konuşmak istemiyorum. İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu bende. 20 yaşında falan olsaydım ilk görüşte olurdu ama o zaman 40'lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu" itirafında bulundu.

640xauto-1-002.webp

"BİRBİRLERİNİ KISKANIYORLAR"

Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'e kardeş fikrini aşılamanız nasıl oldu?" sorusuna da "Tabii ki elimizden geldiğince konuştuk onunla bu durumu, pedagoglardan destek aldık. Lalin kısa vadede kardeşinin olmasını iyi bir şey olmadığını düşünür ama orta ve uzun vadede güzel bir şey olduğunu anlayacaktır. Birbirlerini kıskanıyorlar" yanıtını verdi.

İlgili Haberler
Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu ile tanıştığı anı anlattı
Kenan İmirzalıoğlu ile Tuncel Kurtiz'in ilk kez yayınlanan görüntüsü
Kenan İmirzalıoğlu ile Tuncel Kurtiz'in ilk kez yayınlanan görüntüsü
Kenan İmirzalıoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Sinem Kobal eşinin üstsüz halini paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soruyu açtıran yarışmacıyı alnından öptü. Milyoner'e damga vurdu
Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi Yaşam
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te Spor
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir? Gündem
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine Magazin
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir? Gündem
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir? Gündem
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir?