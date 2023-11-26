Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal birlikte eğlendi. İhanet iddialarını çürüten poz

Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı yönünde ortaya atılan söylentiler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü çift ihanet iddiasını katıldıkları kutlamada bir kez daha yalanladı.

Serpil Demir
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal birlikte eğlendi. İhanet iddialarını çürüten poz

Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan Kenan mirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası" gündem oldu. Paylaşımda "Selena aldatıldın haber doğru" yazan iddianın sahibi hesap "Söyleyeceklerine inanma, sete gidiyorum diyerek aldatmış doğru" açıklamasını yaptı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN MUTLULUK POZU

Ünlü çift ise dün gece 28 Kasım'da 32. yaşına girecek olan popçu Edis’in erken doğum günü kutlamasına katıldı.

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Kutlamada Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutluluklarıyla dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un da katıldığı eğlenceye ünlü akını yaşandı. Birçok ünlü isim Edis'in doğum günü kutlamasına katıldı.

AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan çift cephesinden 2. Sayfa’ya yapılan açıklamada ise söylentilerin gerçek olmadığı, evliliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

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