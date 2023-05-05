Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan açıklama. Aynı dizide oynayacakları konuşulmuştu

Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bir yapımda birlikte rol alıp almayacakları yönünde sorulan soruya cevap verdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan açıklama. Aynı dizide oynayacakları konuşulmuştu

Editör: Osmancan EROK

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, Etiler'deki Arkestra adlı mekan çıkışında görüntülendi. Mekandan çıkan çift, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

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Ünlü çift, "Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama evet senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere" dedi. Gazetecilerin, "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusuna da gülen İmirzalıoğlu "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" yanıtını verdi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 77 milyon TL'ye ev aldıkları iddiası hakkında ise konuşmak istemedi. Gazetecilere teşekkür eden çift, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttular.

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