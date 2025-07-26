Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra setlere geri dönüyor! Esra Bilgiç’in adını duyunca…

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Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra setlere geri dönüyor! Esra Bilgiç’in adını duyunca…

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinden sonra oyunculuğa ara vermiş, Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekranlarda sunucu olarak yer almıştı. İmirzalıoğlu, yıllar sonra setlere geri dönüyor. Bölüm başına 4.5 milyon TL’ye imza attığı söyleniyor.

Dizinin ATV’de yayınlanması için görüşmeler sürerken, projenin detayları ve oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu. Şu anda eşi Sinem Kobal ve kızlarıyla Çeşme’de tatilde olan Kenan İmirzalıoğlu, Alaçatı’da görüntülendi.

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ESRA BİLGİÇ’İN ADINI DUYUNCA…

Yeni dizisindeki partnerinin kim olacağı sorusuna, Esra Bilgiç’in adının geçtiğini duyunca “Yoo” yanıtını vererek merakı artırdı. Aile Bir İmtihandır Dizisinin Konusu Aile Bir İmtihandır (A.B.İ), aile bağlarının zorlayıcı sınavlarını konu alıyor. Dizide, yıllar önce ailesiyle bağlarını koparan bir adamın, başarılı bir doktor olarak geri döndüğünde ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda kalması dramatik bir şekilde işleniyor. Hayatın en zor sınavlarından birinin aile olduğu mesajını veren dizi, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Hangi kanalda yayınlanacağı ve İmirzalıoğlu’nun partnerinin kim olacağı ise merakla bekleniyor.

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