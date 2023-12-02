Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi. Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu

Meslektaşı Kenan İmirzaloğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal; kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022'de kucağına alarak iki kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Zaman zaman düşman çatlatan pozları sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncu ikili sık sık da birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

Ancak önceki hafta çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığıyla ilgiliydi. Twitter’da kimliği gizli bir kullanıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun yedi yıldır evli olduğu Sinem Kobal’ı aldattığını iddia etti. “Selana aldatıldın, haber doğru. ‘Sete gidiyorum' diyerek aldatmış” yazarak ortalığı karıştırdı.

Posta'da yer alan habere göre; Yaşanan olay sonrası Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, önceki gece bir otelden çıkarken objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark eden çift, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

"Kamerayı kapatın da bizi eve bırakın" sözleriyle muhabirlerle şakalaşan Kenan İmirzalıoğlu, "Saat gece yarısı olmuş. Biz evimize gidelim" diyerek güldü.

"BİR DELİ KUYUYA TAŞ ATIYOR"

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 'ihanet' iddialarına gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar.

O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın. Eyvallah canlar.

