Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kenan Işık'ın cenaze programı belli oldu

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve bugün hayatını kaybeden oyuncu, sunucu Kenan Işık’ın cenaze programı belli oldu.

10 yıldır komada olan oyuncu - sunucu Kenan Işık, beyin kanaması sonucu bu sabah hayatını kaybetti. Işık'ın cenaze programı da belli oldu.

Kenan Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek. ardından 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık, lise ve üniversite öğrenimini Ankara’da görmüştü. 68 kuşağının gençlik lideri Ulaş Bardakçı ile lisede aynı sınıfta okuyan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştu. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olarak çalışmıştı.

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