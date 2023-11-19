Kenan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Kenan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Kenan ne demek? Kenan isminin anlamı nedir?
KENAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Kenan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Vaat edilmiş ülke.
- Cennet.
- Dilediği şekilde hareket edebilen.
KENAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Kenan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Kenan adını koymak caizdir.