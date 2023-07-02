Kenan Yaşar’ın acı günü

Kenan Yaşar'ın vefat eden kayınpederi Hüseyin Akman, son yolculuğuna uğurlandı.

Kenan Yaşar’ın acı günü

AA

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar'ın vefat eden kayınpederi Hüseyin Akman, Çorum'un Dodurga ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü kentteki bir özel hastanede yaşamını yitiren 85 yaşındaki Akman'ın cenazesi, hastaneden alınarak Dodurga ilçesine getirildi.

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Akman'ın cenazesi, Kızılkanat Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Dodurga Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.

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Cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı da katıldı.

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