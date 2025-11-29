Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un hafta içi Bodo/Glimt'i deplasmanda yendiği karşılaşmada oyuna sonradan girerek yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından olan ve maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, etkileyici performansını Serie A'ya da taşıdı.

2 GOLLE 3 PUANI GETİRDİ, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Serie A'nın 13. haftasında evinde Cagliari ile karşılaşan Juventus'ta Kenan Yıldız attığı iki golle ilk yarıya damgasını vurdu.

Esposito'nun 26'ıncı dakikada attığı golle 1-0 geri düşen Juventus, Kenan Yıldız'ın 27 ve 45'te attığı gollerle devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarı beklenenin aksine başka gol sesi çıkması ve Juventus Kenan Yıldız'ın golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 23'e yüksetti.

Un saluto speciale da parte di un giocatore speciale 🤳🏻✨ pic.twitter.com/kyihqmTRVn — JuventusFC (@juventusfc) November 29, 2025

Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi'nin ardından Serie A'da da maçın adamı seçildi.

SPALLETTI: KENAN YILDIZ MAÇI YOKTAN VAR ETTİ

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, “Kenan Yıldız şampiyon kalitesine sahip. Yoktan var ederek bize maçı kazandırdı. Onu mümkün olduğunca özgür bırakmaya, taktiksel kalıplardan sıyırmaya çalışıyorum. Dar alanda gerçekten çok güçlü. Karar verme konusunda gelişmesi gerekiyor ama şimdiden üst düzey bir seviyede." ifadelerini kullandı.