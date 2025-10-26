İtalya Serie A'da 8. haftanın kapanış maçında uzun süredir galibiyet hasreti çeken Juventus zorlu Lazio deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmada Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un Real Madrid karşısında kaptanlık bandını takan genç yetenek Kenan Yıldız'a ilk 11'de görev vermemesi dikkat çekti.

Hırvat teknik adamın takımda en çok güvendiği isimlerden biri olan Kenan Yıldız'ı bu sezon ilk kez yedek oturtmasının arkasında yatan sebep merak konusu oldu.

İtalyan basını tarafından Kenan Yıldız'ın üst üste oynadığı zorlu maçlar nedeniyle yorgun olduğu ve Tudor'un bu nedenle takımın 10 numarasını Lazio karşısında oyunun gidişatına göre hamle olarak kullanmak üzere yedek soyundurduğu ifade edildi.