İtalya Serie A'nın 9. haftasında dün Udinese'yi 3-1 malup eden Juventus haftalar sonra galibiyete ulaşırken takımın son golünü penaltıdan kaydeden Kenan Yıldız ise kulüp tarihinde Paul Pogba'nın rekorunu egale etti.

Udinese ağlarını havalandıran milli yıldız, Serie A'da 11 gole ulaşarak Juventus formasıyla 21 yaşına basmadan ligde en çok gol atan Paul Pogba'nın rekorunu egale etti.

Igor Tudor'un ayrlığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen Massimo Brambilla Udinese galibiyetinin ardından Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

Brambilla, "Kenan tam bir oyuncuya dönüştü, Juventus’un 10 numarasını taşımak ağırdır ama bunu harika şekilde yapıyor." dedi.