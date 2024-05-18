Kenan Yıldız seyirci kalmadı

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Kenan Yıldız seyirci kalmadı
Kenan Yıldız Allegri'ye veda etti.

İtalya Serie A’da sezonun bitimine 2 hafta kalırken bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Juventus’ta flaş bir ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlılar dün (Cuma) yaptığı açıklamayla teknik direktör Allegri ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Yaşanan ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız hocasına veda etti.

Kenan Yıldız yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım" dedi.

Bu sezon oynanan 36 maçta 18 galibiyet 13 beraberlik 5 mağlubiyet alan Juventus 67 puanla 4. sırada yer alıyor.

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