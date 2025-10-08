Türkiye Futbol Federasyonu, performansıyla Almanya'da büyük ses getiren 17 yaşındaki oyuncuyu milli takıma kazandırmak için temaslarını sıklaştırdı. Bild gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu'nun genç yıldızı Türkiye’ye kaptırmak üzere olduğunu yazdı. Haberde TFF'nin yetenek avcısı Yıldıray Baştürk'ün açıklamaları da dikkat çekti.

Almanya'da doğan Kenan Yıldız ve Can Uzun milli takım tercihlerini Türkiye'den yana kullanmıştı. Eintracht Frankfurt ve Juventus'ta forma giyen oyuncuların bu seçimi Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı. Yine 17 yaşındaki Yunus Ünal'ın son yaptığı haraket ise Almanya'nın yine bir yıldızı Türkiye'ye kaptırdığı şeklinde yorumlandı.

YILDIRAY BAŞTÜRK'TEN YUNUS ÜNAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bild’in haberine göre Hertha Berlin’in U19 ve ikinci takımındaki performansıyla dikkat çeken 17 yaşındaki sol bek Yunus Ünal, 9-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Almanya U18 kampına katılmaktan vazgeçti. Yunus'un bu kararında Türkiye seçiminin etkili olduğu belirtiliyor. TFF'nin Almanya'daki yetenek avcısı Yıldıray Baştürk Bild’e verdiği söyleşide Yunus Ünal'ı milli takımın ilgisi olduğunu doğruladı.

Baştürk şöyle konuştu: "Listemizde yer alıyor. Onu uzun zamandır takip ediyoruz. Türkiye için gerçekten çok ilginç bir oyuncu. Bir sol bek için kale önünde çok tehlikeli, birçok pozisyonda çok yönlü ve takımı için kilit bir oyuncu. Genç oyunculara milli takım seçimi sürecinde baskı uygulamıyoruz. Kararlarını tamamen kişisel veriorlar. Türkiye seçeneğini oyunculara hiçbir baskı yapmadan sunuyorum. Sonuçta bu, çocukların ve ailelerinin kararı. Bu benim için de çok önemli bir konu. Benim için de durum aynıydı."

Yunus Ünal’ın gelişimi kulüpler tarafından da takip ediliyor. Birçok Bundesliga ekibi 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yakından izliyor.