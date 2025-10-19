Serie A'nın (İtalya birinci ligi) 7. haftasında Como, Juventus'u konuk etti.

Ev sahibi takım maçın başında golü buldu. Sağ taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Nico Paz ortasını yaptı. Gol için ileri çıkan savunmacı Marc Oliver Kempf, arka direkte bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

79. dakikada hızlı çıkan Como'da, Maximo Perrone uzun pasla topu sağdan koşu yapan Nico Paz'a gönderdi. Sağ kanattan top ilerleyen Nico Paz, ceza sahasına girdikten sonra topu soluna çekip vuruşunu yaptı ve şık bir gole imza attı: 2-0

Maçı 2-0 kazanan Como, puanını 12'ye yükseltti. Juventus ise ligde bu sezon ilk yenilgisini yaşadı ve 12 puanda kaldı. Hafta için soruşturma haberiyle sarsılan Torino ekibi, namağlup ünvanını da kaybetti.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı. Mali raporlarda usulsüzlük yapıldığı ispatlanırsa, Avrupa kupalarından men cezası gelebileceği belirtiliyor.