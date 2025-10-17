Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, UEFA'nın radarına takıldı. Avrupa futbolunun yönetim organı, İtalyan ekibinin son mali raporlarında usulsüzlük şüphesi bulunduğu gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

JUVENTUS AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLEBİLİR

UEFA'nın açıklamasına göre; Soruşturma kapsamında Juventus'un gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediği araştırılacak. Soruşturmanın sonucuna göre Torino temsilcisine para cezası verilmesi ya da düşük ihtimalle de olsa Avrupa kupalarından men cezasının gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Nihai kararın 2026 baharında açıklanması bekleniyor.

KENAN YILDIZ'IN SÖZLEŞME HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmenin ardından milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a da kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak isteyen Juventus, soruşturmanın açılmasının ardından bu kararından şu anlık vazgeçti.