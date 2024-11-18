Kendall Jenner imaj değişikliğine gitti! Pozlarına beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kendall Jenner imaj değişikliğine gitti! Pozlarına beğeni yağdı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kendall Jenner, saçlarını boyatıp kestirdi. Jenner, yeni imajını üstsüz bir şekilde poz vererek duyurdu.

Kendall Jenner, yalnızca genç yaşta elde ettiği başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal medyadaki etkisiyle de adından söz ettiriyor.

PAYLAŞIMLARYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Moda dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kendall Jenner, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Geçtiğimiz aylarda saçlarını sarıya boyayan ve daha sonra vazgeçen Kendall Jenner, yine imaj değişikliğine gitti.

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DOĞAL SAÇLARINA GERİ DÖNDÜ

Doğal saçlarına geri dönen Kendall Jenner, bu kez bob kesim saç modeli tercih etti. Omuz üstü saçlarını kestiren Jenner yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

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YENİ İMAJINI ÜSTSÜZ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTI

Üstsüz bir şekilde yeni imajını duyuran Jenner'ın cesur pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu. Elleri ve kollarıyla göğüslerini kapatan Jenner'a beğeni yağdı.

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