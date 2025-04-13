Kendi aklınızı kullanın

Bu yazı, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine, laiklik ve çağdaşlığa, vatanın bölünmezliğine, üniter yapıya, devletimizin bir Türk devleti olduğuna inananlar için yazılmıştır.

Önce okuduğunuz ve işittiğiniz şeylerin bilgi mi yorum mu olduğuna dikkat ediniz. Eğer bilgi ise onu birkaç kanaldan kontrol ediniz. Mesela bir kişinin bir söylediğinden söz ediliyorsa mümkünse bunu o kişinin ağzından dinleyiniz. Televizyondan veya youtube’dan. Sözün bağlamına da dikkat ediniz yani başında ve sonunda ne deniyor, bunu da iyice anlayınız.

Yazılı ortamlarda verilen konuşmaların tırnak içinde olmalarına dikkat ediniz ve bunu da birkaç ayrı yazılı ortamdan kontrol ediniz. Bu kontrolleri yaptıktan sonra bir kişinin ne söylediğinden ve bunu hangi maksatla söylediğinden emin olabilirsiniz. O zaman siz de yorumunuzu bu gerçek bilgiye dayandırarak yapar, kendi aklınıza göre hüküm verebilirsiniz.

Bir konu hakkında başka kimselerin yorumlarını ve hükümlerini de elbette öğrenebilirsiniz. Ancak bir yorum olduğunu bilerek. Ayrıca dayanılan bilginin / haberin doğru olup olmadığını kontrol ederek.

Diyelim ki bir yorumcu bir kanaat önderi veya bir konu hakkında bir yargıda bulundu ve siz de dayandığı bilginin / haberin doğru olduğundan emin oldunuz. Yine de bunun bir yorum olduğunu, yargıda bulunan kimsenin yorumu olduğunu unutmayınız. Başka yorumlar varsa onları da dinledikten sonra kendi aklınızı kullanınız ve ona göre karar veriniz.

Hiç kimsenin aklı sizinkinden üstün değil. Grup liderinizin de siyasi parti liderinizin de filan kurumun elemanının da. Onların yorumlarını dinleyebilirsiniz, varsa bazı ek bilgileri onlardan öğrenebilirsiniz. Bütün bunlardan sonra kendi aklınızı, kendi muhakemenizi kullanarak karar veriniz.

Bütün bu söylediklerim benim yazılarım için de söz konusudur. Ercilasun böyle yazıyor diye yazılanın veya yazıdaki yorumun mutlaka doğru olması gerekmez. Yukarıda söz ettiğim kontrolleri yaptıktan sonra yine kendi aklınızla karar vermelisiniz.

Dikkat edin bakalım, konuşan veya yazan kişi, üniter yapıya aykırı mı konuşuyor, devletimizin bir Türk devleti olduğu konusunda şüpheler mi uyandırıyor, çağdaş gidişe, laikliğe uymayan şeyler mi ima ediyor. O zaman siz de soru işaretinizi koyun ve hükmünüzü ona göre verin.

Ama canım, konuşan kişi devlet bilgilerini elinde bulunduran bir kuruluşun elemanı, koskoca bir partinin genel başkanı, bir bakan, hatta devletin başı… Hiç fark etmez, siz yetişkin bir bireyseniz kendi aklınızı kullanmalı ve kendi kararınızı kendiniz vermelisiniz. Tabii bunun için siz de okumalı, öğrenmeli ve geniş bir bilgi ağı kullanmalısınız.

Son günlerde haklarını arayan, bunun için de meydanlara toplanan gençler böyle davranıyorlar gibi geliyor bana. Onların görüş ve tutumları, siyasi partileri de iktidar makamlarını da aşmış durumda. Hepsi böyle olmayabilir ama büyük çoğunluğu öyle görünüyor.

Gençlere karşı tutum ve davranışlarımızda bizim de bunu dikkate almamız gerekiyor. Karşımızda birilerine kul olmuş insanlar yok, kendi kararını kendi veren, aynı zamanda hem kendilerinin hem ülkelerinin geleceğinden endişe duyan gençler var.

Zamanın muktedirleri de bunu anlamalı desem acaba beni duyarlar mı?