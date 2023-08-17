Kendi dükkanları olsa bu kadar rahat olmazlardı. Pide yiyip, kolay içip montları çaldılar

Edirne’de giyim ve lahmacun dükkanına giren hırsızlar, pide ve konserve balık yiyip kolay içtikten sonra yan dükkanda bulunan montları üst üste giyip kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
Kendi dükkanları olsa bu kadar rahat olmazlardı. Pide yiyip, kolay içip montları çaldılar

Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’nde giyim mağazası ve lahmacun dükkanına giren iki hırsızın tavırları izleyenlere pes dedirtti.

Lahmacun dükkanında bulunan pide ve konserve balıkları yiyen hırsızlar, ardından çeşitli meşrubatlar da içti.

Lahmacun dükkanında karınlarını doyurduktan sonra giyim mağazasına giren hırsızlar, mont ve tişörtleri üst üste giydikten sonra birçok kıyafeti kucaklayarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğinde kapıların açık olduğunu görünce şok yaşayan işletme sahibi Merve Öztürk, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızların kıyafetleri çalıp dükkandan çıktığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, inceleme gerçekleştirdi. Hırsızların gece boyunca üç iş yerinde daha hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saatlerce görüntü takibi yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

"KUCAKLARINI DOLDURUP DÜKKANDAN ÇIKMIŞLAR"

Lahmacun dükkanının işletmecisi Merve Öztürk, “Hırsızlar camları kırıp içeri girmişler. Montları ve tişörtleri üst üste giyip hatta kucaklarını doldurup dükkandan çıkmışlar. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Bizim lahmacun dükkanına girip, pide ve konserve balıkları yemişler, ardından kola bile içmişler” açıklamasında bulundu.

aw010042-03.jpg

aw010042-01.jpg

aw010042-02.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Adem Büyük geri dönüyor. İşte yeni takımı Spor
Adem Büyük geri dönüyor. İşte yeni takımı
Bakanlıktan memurlara hac izni Siyaset
Bakanlıktan memurlara hac izni
Muş Alparslan Üniversitesinde adrese teslim ilan: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şartı Güncel
Muş Alparslan Üniversitesinde adrese teslim ilan: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şartı
Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı Magazin
Bircan Bali magazin programını bıraktı. Seren Serengil boş durmadı
Zorla istifa ettirildi mücadele etti kıdem tazminatı kazandı Güncel
Zorla istifa ettirildi mücadele etti kıdem tazminatı kazandı
Tapuda yeni dönem başlıyor! 14 gün kaldı! Şerh konulacak Güncel
Tapuda yeni dönem başlıyor! 14 gün kaldı! Şerh konulacak
İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama Güncel
İYİ Parti'den MHP'yi köşeye sıkıştıracak açıklama